Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 22 апреля, состоится квалификация четвёртого этапа сезона-2022 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи. Этап принимает автодром имени Энцо и Дино Феррари в Имоле. Начало квалификации запланировано на 18:00 мск.
После трёх первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Феррари» Шарль Леклер, представляющий Монако. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал первым в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Онлайн-трансляция квалификации
- 22 апреля 2022
-
15:45
-
15:32
-
15:01
-
14:59
-
14:22
-
14:17
-
14:11
-
13:53
-
13:00
-
12:01
-
11:03
-
10:47
-
09:43
-
00:36
- 21 апреля 2022
-
22:52
-
21:57
-
20:32
-
19:55
-
18:59
-
17:55
-
16:32
-
15:46
-
14:34
-
13:53
-
13:28
-
12:34
-
11:15
-
10:42
-
10:00
-
09:15
-
00:33
- 20 апреля 2022
-
22:59
-
21:38
-
20:16
-
19:56