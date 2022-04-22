«Хаас» нанял команду «хороших» юристов, чтобы не возвращать «Уралкалию» $ 13 млн

В настоящее время продолжаются разбирательства между командой Формулы-1 «Хаас» и её бывшим титульным спонсором «Уралкалий» в связи с требованием компании Дмитрия Мазепина о возврате $ 13 млн. Об этом рассказал руководитель американского гоночного коллектива Гюнтер Штайнер.



«Это юридическая ситуация, и я не хотел бы её комментировать. Мы представили свою позицию, они — свою. Исходя из этого, каждый может сформировать своё мнение. Я не хочу публично комментировать наши юридические вопросы. Этим делом сейчас занимается команда хороших юристов. Нужно просто посмотреть, как всё будет развиваться дальше», — приводит слова Штайнера Racer.



Напомним, «Хаас» расторг контракт с Мазепиным 5 марта. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, тогда же команда разорвала контракт с «Уралкалием».