«Хаас» нанял команду «хороших» юристов, чтобы не возвращать «Уралкалию» $ 13 млн

В настоящее время продолжаются разбирательства между командой Формулы-1 «Хаас» и её бывшим титульным спонсором «Уралкалий» в связи с требованием компании Дмитрия Мазепина о возврате $ 13 млн. Об этом рассказал руководитель американского гоночного коллектива Гюнтер Штайнер.
«Это юридическая ситуация, и я не хотел бы её комментировать. Мы представили свою позицию, они — свою. Исходя из этого, каждый может сформировать своё мнение. Я не хочу публично комментировать наши юридические вопросы. Этим делом сейчас занимается команда хороших юристов. Нужно просто посмотреть, как всё будет развиваться дальше», — приводит слова Штайнера Racer.
Напомним, «Хаас» расторг контракт с Мазепиным 5 марта. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, тогда же команда разорвала контракт с «Уралкалием».
- 22 апреля 2022
-
13:00
-
12:01
-
11:03
-
10:47
-
09:43
-
00:36
- 21 апреля 2022
-
22:52
-
21:57
-
20:32
-
19:55
-
18:59
-
17:55
-
16:32
-
15:46
-
14:34
-
13:53
-
13:28
-
12:34
-
11:15
-
10:42
-
10:00
-
09:15
-
00:33
- 20 апреля 2022
-
22:59
-
21:38
-
20:16
-
19:56
-
18:35
-
18:00
-
17:25
-
17:13
-
17:00
-
16:20
-
14:48
-
13:48