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«Хаас» нанял команду «хороших» юристов, чтобы не возвращать «Уралкалию» $ 13 млн

«Хаас» нанял команду «хороших» юристов, чтобы не возвращать «Уралкалию» $ 13 млн
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В настоящее время продолжаются разбирательства между командой Формулы-1 «Хаас» и её бывшим титульным спонсором «Уралкалий» в связи с требованием компании Дмитрия Мазепина о возврате $ 13 млн. Об этом рассказал руководитель американского гоночного коллектива Гюнтер Штайнер.

«Это юридическая ситуация, и я не хотел бы её комментировать. Мы представили свою позицию, они — свою. Исходя из этого, каждый может сформировать своё мнение. Я не хочу публично комментировать наши юридические вопросы. Этим делом сейчас занимается команда хороших юристов. Нужно просто посмотреть, как всё будет развиваться дальше», — приводит слова Штайнера Racer.

Напомним, «Хаас» расторг контракт с Мазепиным 5 марта. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, тогда же команда разорвала контракт с «Уралкалием».

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