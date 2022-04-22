Гонщики Формулы-1 выступили за изменение регламента спринтов. Названы детали

Пилоты Формулы-1 предпочли бы изменения формата спринтерских гонок. Об этом информирует Motorsport. Главным образом, сообщается в источнике, гонщики хотели бы, чтобы спринты стали отдельными соревнованиями, а не определяли стартовую решётку основной гонки Гран-при.



В качестве главной причины необходимости изменений называется то обстоятельство, что за счёт них пилоты больше не будут опасаться испортить себе уик-энд и станут больше атаковать в спринтах, действуя рискованнее.

Пятничная квалификация же будет определять решётку как на спринт, так и на главную гонку.

Изменения могут вступить в силу уже в следующем сезоне.

Напомним, первый спринт нынешнего сезона Формулы-1 состоится на Гран-при Эмилии-Романьи, который стартует уже сегодня, 22 апреля. Сам спринт состоится завтра. Начало — в 17:30 мск.

Самые памятные Гран-при Формулы-1 в Имоле: