ФИА опубликовала требования к гонщикам Формулы-1 при борьбе на трассе

Международная автомобильная федерация ФИА выложила в открытый доступ рекомендации, которые она направила гонщикам Формулы-1 перед стартом нового сезона. Этими требованиями пилоты должны руководствоваться при борьбе за позицию между собой. В случаи их нарушения гонщики рискуют получить штрафы от стюардов Гран-при.



«Рекомендации при обгоне по внутреннему радиусу: «Чтобы требовать от обороняющейся машины, чтобы она оставила достаточное пространство для атакующего, существенная часть атакующего болида должна быть параллельна с обгоняемой машиной, а обгон должен выполняться в безопасной и контролируемой манере, которая позволяет машине уверенно оставаться внутри пределов трассы. При определении, была ли «существенная часть» атакующей машины параллельна обороняющейся, стюарды наряду с другими факторами будут изучать, были ли передние колёса атакующей машины на одном уровне с другой машиной не позже апекса поворота».



Рекомендации при обгоне по внешнему радиусу: «Чтобы требовать от обороняющейся машины, чтобы она оставила достаточное пространство для атакующего, существенная часть атакующего болида должна быть параллельна с обгоняемой машиной, а обгон должен выполняться в безопасной и контролируемой манере, которая позволяет машине уверенно оставаться внутри пределов трассы. При определении, была ли «существенная часть» атакующей машины параллельна обороняющейся при атаке снаружи, стюарды наряду с другими факторами будут изучать, была ли атакующая машина впереди другого автомобиля на апексе поворота. Обгоняемая машина должна быть способна преодолеть поворот, оставаясь внутри пределов трассы».



Эти рекомендации будут похожим образом применяться для каждого поворота, включая шиканы и s-образные повороты», — говорится в рекомендациях ФИА.