Феттель высказался о своём будущем в Формуле-1 на фоне проблем «Астон Мартин»

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель заявил, что пока ещё не думает о своём будущем в Формуле-1 в 2023 году. Во многом решение по новому контракту будет зависеть от прогресса команды в нынешнем сезоне.



«Посмотрим, что будет в предстоящие недели и месяцы, насколько сильного прогресса мы сможем добиться. Затем посмотрим, что принесёт будущее. Сейчас я не думаю об этом слишком много. Это часть нынешней ситуации. Если бы я выиграл три первые гонки сезона, мне бы не задавали такие вопросы.



Я знаю, что такое побеждать, и по сути спорт существует ради этого ощущения. Если ты второй, то всё равно проигравший. Но пусть не всегда бывает легко, я всё равно люблю гонки. И я также чувствую определённую ответственность за то, чтобы вместе с командой вновь найти путь наверх», — заявил Феттель в интервью голландскому изданию De Telegraaf.