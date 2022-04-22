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Феттель высказался о своём будущем в Формуле-1 на фоне проблем «Астон Мартин»

Феттель высказался о своём будущем в Формуле-1 на фоне проблем «Астон Мартин»
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Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель заявил, что пока ещё не думает о своём будущем в Формуле-1 в 2023 году. Во многом решение по новому контракту будет зависеть от прогресса команды в нынешнем сезоне.

«Посмотрим, что будет в предстоящие недели и месяцы, насколько сильного прогресса мы сможем добиться. Затем посмотрим, что принесёт будущее. Сейчас я не думаю об этом слишком много. Это часть нынешней ситуации. Если бы я выиграл три первые гонки сезона, мне бы не задавали такие вопросы.

Я знаю, что такое побеждать, и по сути спорт существует ради этого ощущения. Если ты второй, то всё равно проигравший. Но пусть не всегда бывает легко, я всё равно люблю гонки. И я также чувствую определённую ответственность за то, чтобы вместе с командой вновь найти путь наверх», — заявил Феттель в интервью голландскому изданию De Telegraaf.

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