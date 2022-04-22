Леклер — лучший по итогам 1-й тренировки в Имоле, Сайнс выше Ферстаппена. Хэмилтон — 18-й

В Имоле завершилась первая свободная практика Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал лидер общего зачёта, пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат у его товарища по команде, испанца Карлоса Сайнса. Топ-3 замкнул Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».



Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон стал 18-м. Пилоты «Хааса» Кевин Магнуссен и Мик Шумахер продемонстрировали четвёртое и пятое время соответственно.

Отметим, что тренировка проходила на мокрой трассе, вследствие чего ближе к концу заезда пилоты перешли с дождевых шин на промежуточные.

Самые памятные Гран-при Формулы-1 в Имоле:

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Первая тренировка:

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.29,402

2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,877

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,465

4. Кевин Магнуссен («Хаас») +3,037

5. Мик Шумахер («Хаас») +3,586

6. Серхио Перес («Ред Булл») +3,610

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +3,758

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +3,963

9. Юки Цунода («Альфа Таури») +4,209

10. Джордж Расселл («Мерседес») +4,860

11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +5,213

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +5,702

13. Эстебан Окон («Альпин») +6,018

14. Ландо Норрис («Макларен») +6,100

15. Даниэль Риккардо («Макларен») +6,223

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +6,631

17. Алекс Албон («Уильямс») +7,059

18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7,062

19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +8,048

20. Николас Латифи («Уильямс») +10,296