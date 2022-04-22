Леклер — лучший по итогам 1-й тренировки в Имоле, Сайнс выше Ферстаппена. Хэмилтон — 18-й

В Имоле завершилась первая свободная практика Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал лидер общего зачёта, пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат у его товарища по команде, испанца Карлоса Сайнса. Топ-3 замкнул Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон стал 18-м. Пилоты «Хааса» Кевин Магнуссен и Мик Шумахер продемонстрировали четвёртое и пятое время соответственно.
Отметим, что тренировка проходила на мокрой трассе, вследствие чего ближе к концу заезда пилоты перешли с дождевых шин на промежуточные.
Самые памятные Гран-при Формулы-1 в Имоле:
Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Первая тренировка:
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.29,402
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,877
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,465
4. Кевин Магнуссен («Хаас») +3,037
5. Мик Шумахер («Хаас») +3,586
6. Серхио Перес («Ред Булл») +3,610
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +3,758
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +3,963
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +4,209
10. Джордж Расселл («Мерседес») +4,860
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +5,213
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +5,702
13. Эстебан Окон («Альпин») +6,018
14. Ландо Норрис («Макларен») +6,100
15. Даниэль Риккардо («Макларен») +6,223
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +6,631
17. Алекс Албон («Уильямс») +7,059
18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7,062
19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +8,048
20. Николас Латифи («Уильямс») +10,296
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