Бинотто: Леклер — волшебник при борьбе колесо в колесо

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто ответил на вопрос о сильных сторонах гонщиков своей команды? Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.
«В чём сила Леклера? Я бы сказал, что у него будто широкие плечи, он занимает всю трассу. Если он лидирует, то соперникам трудно с этим что-то поделать. Он волшебник при борьбе колесо в колесо.
Что касается Сайнса, то он, безусловно, быстрый гонщик, который любит анализировать данные. Он может адаптироваться и расти, для чего ему нужно больше времени. Но потом он обязательно прибавит.
На этом этапе чемпионата нет никакой необходимости в командных приказах. Не случись ошибки в Мельбурне, Карлос был бы вторым в личном зачёте. За счёт побед он будет отбирать очки у Ферстаппена, настоящего соперника», — приводит слова Бинотто Corriere della Sera.
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