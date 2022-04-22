Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Болид «Феррари» почти избавился от перевеса, «Мерседес» потерял пять килограммов

Болид «Феррари» почти избавился от перевеса, «Мерседес» потерял пять килограммов
Комментарии

Целый ряд команд Формулы-1 подготовил к Гран-при Эмилии-Романьи новинки, которые позволили снизить вес болидов и приблизиться к минимально разрешённой планке в 798 килограммов, сообщает Auto Motor und Sport. По данным немецкого издания, автомобиль «Феррари» ранее был тяжелее разрешённого показателя примерно на пять килограммов, но теперь перевеса практически не осталось.

Схожей потери в пять килограммов, по данным издания, добился и «Мерседес», однако при этом не сообщается, сколько теперь весит автомобиль немецкой команды.

Новинки, направленные на облегчение машин, также подготовили как минимум «Ред Булл» и «Альпин». В случае с французской командой её инженерам удалось вдвое уменьшить перевес машины относительно прежнего уровня.

«Однако последние килограммы — самые сложные», — признался спортивный директор «Альпин» Алан Пермейн.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022