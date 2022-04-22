Болид «Феррари» почти избавился от перевеса, «Мерседес» потерял пять килограммов

Целый ряд команд Формулы-1 подготовил к Гран-при Эмилии-Романьи новинки, которые позволили снизить вес болидов и приблизиться к минимально разрешённой планке в 798 килограммов, сообщает Auto Motor und Sport. По данным немецкого издания, автомобиль «Феррари» ранее был тяжелее разрешённого показателя примерно на пять килограммов, но теперь перевеса практически не осталось.
Схожей потери в пять килограммов, по данным издания, добился и «Мерседес», однако при этом не сообщается, сколько теперь весит автомобиль немецкой команды.
Новинки, направленные на облегчение машин, также подготовили как минимум «Ред Булл» и «Альпин». В случае с французской командой её инженерам удалось вдвое уменьшить перевес машины относительно прежнего уровня.
«Однако последние килограммы — самые сложные», — признался спортивный директор «Альпин» Алан Пермейн.
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