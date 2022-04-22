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Смоляр стал 15-м в квалификации этапа Формулы-3 в Имоле, Леклера выбил Трулли

Смоляр стал 15-м в квалификации этапа Формулы-3 в Имоле, Леклера выбил Трулли
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Представитель команды «Трайдент» Зейн Малоуни завоевал поул-позишен на втором этапе сезона-2022 Формулы-3, проходящем в итальянской Имоле. Квалификация проходила на подсыхающей трассе.

Российский гонщик Александр Смоляр показал только 15-й результат. Младший брат Шарля Леклера, Артур, стал только 21-м, так как не сумел принять участие в заключительных минутах сессии, после того как его выбил с трассы сын Ярно Трулли, Энцо, и машина Леклера застряла в гравии.

Формула-3. Имола. Квалификация

1. Зейн Малоуни — 1:41.180.
2. Роман Станек — 1:21.287.
3. Джек Кроуфорд — 1:41.296.
4. Грегуар Соси — 1:41.297.
5. Оливер Берман — 1:41.589.
6. Виктор Мартинс — 1:41.945.
7. Исаак Хаджар — 1:41.971.
8. Зак О'Салливан — 1:42.005.
9. Кайо Коллет — 1:42.169.
10. Куш Майни — 1:42.301.
11. Идо Коэн — 1:42.508.
12. Федерико Колапинто — 1:42.620…
15. Александр Смоляр — 1:42.840…
21. Артур Леклер — 1:43.619…
29. Давид Шумахер — 1:46.431.

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