Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Вторая тренировка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 23 апреля, на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле состоится вторая свободная практика четвёртого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2022 — Гран-при Эмилии-Романьи. Начало тренировки запланировано на 13:30 мск.
В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул оказался первым в карьере. После трёх первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Феррари» Шарль Леклер, представляющий Монако. В 2022 году в чемпионате мира нет ни одного представителя России.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию второй тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Онлайн-трансляция второй практики
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