Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Онлайн-трансляция спринта начнётся в 17:30

Сегодня, 23 апреля, на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле состоится спринтерская гонка четвёртого этапа сезона-2022 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи.
После трёх первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Феррари» Шарль Леклер, представляющий Монако. В 2022 году в чемпионате мира нет ни одного представителя России. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал первым в карьере.
Начало спринтерской гонки запланировано на 17:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи — 2022. Онлайн-трансляция спринта.
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