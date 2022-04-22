В «Ред Булл» заявили, что решили проблему с надёжностью на машине Ферстаппена
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что команда смогла решить проблему с топливной системой на машине Макса Ферстаппена, которая привела к сходу на Гран-при Австралии.
«Мы работали вместе с коллегами их „Хонды“, они смогли найти проблему и устранить её. Думаю, мы полностью исправили ситуацию к этому уик-энду. Нам очень не повезло. Деталь проехала тысячи километров без трудностей, и, к сожалению, в неподходящий момент в Австралии возникла проблема.
Связана ли поломка с дельфинированием? Я так не думаю. Дальнейшее изучение показало, что дело в чём-то другом. Просто проблема с частью топливной системы. парни из „Хонды“ всё изучили и нашли решение проблемы», — приводит слова Кристиана Хорнера Autosport.
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