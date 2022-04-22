Карлос Сайнс разбил машину в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс разбил машину во время квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Испанец успел пройти первый быстрый круг во втором квалификационном сегменте, однако не справился с управлением на второй попытке, нажав на газ на мокром и скользком поребрике.
Машина Сайнса получила повреждения, которые не позволят ему продолжить участие в квалификации. В лучшем случае испанец станет лишь десятым по итогам сессии — на момент остановки квалификации красным флагом он занимал вторую позицию в протоколе, что может позволить ему пройти в решающий сегмент квалификации.
По итогам первого сегмента квалификации борьбу закончили Юки Цунода, Пьер Гасли, Николас Латифи, Эстебан Окон и Александер Албон.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.
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