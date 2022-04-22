Гонщики «Мерседеса» не пробились в решающий сегмент квалификации впервые с 2012 года

Результат Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1 стал худшим для команды с 2012 года. Представители команды «Мерседес» не пробились в третий сегмент квалификации Гран-при Формулы-1 впервые с Гран-при Японии — 2012. Тогда Михаэль Шумахер показал 13-й результат, а Нико Росберг стал 15-м. На сей раз Джордж Рассел стал 11-м, в то время как Льюис Хэмилтон будет стартовать в субботнем спринте с 13-й позиции. Пилоты «Мерседеса» лишились шанса улучшить свои результаты и пробиться в Q3 после аварии представителя «Феррари» Карлоса Сайнса, вылетевшего с трассы на третьем секторе.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.