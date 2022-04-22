«Каждый уик-энд — как спасательная операция». Хэмилтон прокомментировал 13-й результат

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал 13-й результат в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Его напарник Джордж Расселл стал 11-м.



«Сессия не была отличной. На самом деле, она разочаровывающая. Мы приехали сюда с оптимистичным настроем, ведь все на базе очень упорно работают, но всё по-прежнему не сошлось воедино. Думаю, мы как команда сегодня отработали недостаточно хорошо. Есть вещи, которые мы должны делать, а мы их не сделали.



Мы будем работать максимально упорно, чтобы подняться выше в спринтерской гонке. Будет нелегко, но, возможно, погода улучшится и мы сможем выступить лучше. Мы продолжим работать. Ситуация такая, какая есть. Каждый уик-энд — как спасательная операция», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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