Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи, Леклер — 2-й, Хэмилтон — 13-й

В Имоле завершилась квалификация Гран-при Эмилии-Романьи. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик итальянской команды «Феррари» Шарль Леклер. Топ-3 замкнул гонщик «Макларена» Ландо Норрис.
Сессия пять раз прерывалась красными флагами, последний из которых досрочно завершил третий и решающий сегмент квалификации — причиной остановки сессии стал вылет Ландо Норриса.
Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал лишь 13-й результат.
Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.27,999.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,779.
3. Ландо Норрис («Макларен») +1,132.
4. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,165.
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,203.
6. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,743.
7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,809.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,440.
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +3,063.
10. Карлос Сайнс («Феррари») – без времени.
Не прошли в третий сегмент:
11. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.20,757.
12. Мик Шумахер («Хаас») — 1.20,916.
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.21,138.
14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») — 1.21,434.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.28,119.
Не прошли во второй сегмент:
16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.20,474.
17. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.20,732.
18. Николас Латифи («Уильямс») — 1.21,971.
19. Эстебан Окон («Альпин») — 1.22,338.
20. Алекс Албон («Уильямс») — без времени.
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