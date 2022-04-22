Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи, Леклер — 2-й, Хэмилтон — 13-й

В Имоле завершилась квалификация Гран-при Эмилии-Романьи. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик итальянской команды «Феррари» Шарль Леклер. Топ-3 замкнул гонщик «Макларена» Ландо Норрис.



Сессия пять раз прерывалась красными флагами, последний из которых досрочно завершил третий и решающий сегмент квалификации — причиной остановки сессии стал вылет Ландо Норриса.



Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал лишь 13-й результат.



Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация:



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.27,999.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,779.

3. Ландо Норрис («Макларен») +1,132.

4. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,165.

5. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,203.

6. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,743.

7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,809.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,440.

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +3,063.

10. Карлос Сайнс («Феррари») – без времени.



Не прошли в третий сегмент:



11. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.20,757.

12. Мик Шумахер («Хаас») — 1.20,916.

13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.21,138.

14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») — 1.21,434.

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.28,119.



Не прошли во второй сегмент:



16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.20,474.

17. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.20,732.

18. Николас Латифи («Уильямс») — 1.21,971.

19. Эстебан Окон («Альпин») — 1.22,338.

20. Алекс Албон («Уильямс») — без времени.