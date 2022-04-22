Випс выиграл квалификацию Формулы-2 в Имоле, Хаугер — пятый

Эстонский гонщик команды «Хайтек» Юри Випс стал победителем квалификации третьего этапа чемпионата Формулы-2 сезона-2022 в Имоле. Второе место по итогам квалификации завоевал гонщик «ДАМС» Аюми Иваса, третьим стал пилот «Виртуози Рейсинг» Джек Дуэн.



Лучшим из гонщиков «Премы» стал Деннис Хаугер, занявший пятую позицию. Джехан Дарувала по итогам квалификации стал восьмым.



Формула-2. Имола. Квалификация



1. Юри Випс («Хайтек») — 1.40.221.

2. Аюму Иваса («ДАМС») +0,1.

3. Джек Дуэн («Виртуози Рейсинг») +0,2.

4. Ральф Бошунг («Кампос») +0,2.

5. Деннис Хаугер («Према») +0,3.

6. Рой Ниссани («ДАМС») +0,4.

7. Тео Пуршер («АРТ») +0,6.

8. Джехан Дарувала («Према») +0,6.

9. Маркус Армстронг («Хайтек») +0,7.

10. Логан Сарджент («Карлин») +0,8.