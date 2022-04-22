Ферстаппен прокомментировал завоевание поул-позишен на Гран-при Формулы-1 в Имоле

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.



«С дождем было нелегко. Было то сухо, то мокро. Трасса была скользкой, нелегко заставить Линч работать. Квалификация шла хаотично, но я очень рад итогу. Это потрясающая трасса, и она по-настоящему наказывает тебя в случае ошибки: ты можешь улететь в стену.



Очень рад поул-позиции, но знаю, что завтра и в воскресенье будут несколько иные погодные условия. Так или иначе, это хорошее начало уик-энда. Наши первые три гонки прошли не по плану, но мы постараемся провести здесь хороший уик-энд», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Напомним, компанию на первом ряду стартовой решётки Ферстаппену составит Шарль Леклер.