Леклер заявил, что допустил ошибку в решающий момент квалификации Ф-1 в Имоле

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Монегаск заявил, что сделал неверный выбор в третьем сегменте — видимо, речь идёт о том, что Леклер, в отличие от Ферстаппена, не пошел на второй быстрый круг подряд, а голландец именно на этом круге отобрал у соперника поул.



«Было непросто, особенно на сликах, потому что оставалось много мокрых мест. Нужно было просто проезжать круги и ждать третьего сегмента, чтобы там всё свести воедино. Поэтому ещё более расстраивает, что когда в третьем сегменте всё решалось, то я сделал неверный выбор. Но это жизнь.



Мы извлечем уроки, а второе место — это не катастрофа. Всё в игре завтра и послезавтра, и мы выложимся по максимуму», — приводит слова Леклера Sky Sports.