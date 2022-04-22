Хэмилтон отказался отвечать, о чём он спорил с Вольфом

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отказался комментировать сцену в боксах команды, замеченную телевизионными операторами во время квалификации Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Хэмилтон, занимавший 13-е место во втором сегменте, ещё до окончания сегмента вылез из машины, так как условия на трассе стали хуже, и начал что-то обсуждать с Тото Вольфом. При этом было заметно, что руководитель «Мерседеса» чем-то раздражён.



«Это внутренние дела. Я бы предпочел про них не рассказывать. Мы просто продолжим работать», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Напомним, по итогам квалификации Гран-при Эмилии-Романьи ни Хэмилтону, ни его напарнику Джорджу Расселлу не удалось пробиться в третий сегмент квалификации.