Норрис считает, что мог дотянуться до Леклера в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, по итогам которой он стал третьим.
«Конечно, я очень рад тому, что мы попали в топ-3. Для нас этот результат стал настоящим сюрпризом. У меня оставался ещё один круг, я вполне мог бы улучшить время. Я пытался прогреть шины до нужной температуры, но в итоге перестарался и слишком сильно атаковал на прогревочном круге.
Обидно, что так получилось, потому что у меня был шанс попробовать дотянуться хотя бы до Шарля Леклера. Сложно сказать, что бы в итоге произошло, потому что любой мог бы улчшить время, но в нашем случае действительно был шанс на прогресс, машина работала хорошо, я чувствовал себя уверенно. Обидно, что всё так закончилось, но завтра у нас будет хорошая стартовая позиция», — приводит слова Норриса Sky Sports.
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