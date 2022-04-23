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Перес объяснил, из-за чего стал только седьмым в квалификации этапа Формулы-1 в Имоле

Перес объяснил, из-за чего стал только седьмым в квалификации этапа Формулы-1 в Имоле
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал седьмой результат в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Его напарник Макс Ферстаппен завоевал поул-позишен.

«В целом, разочаровывающий день, но нам нужно помнить, что это лишь начало уик-энда. Просто похоже, что всё не работало сегодня в мою сторону: мы сделали несколько вещей неверно. Было важно довести шины до нужной температуры, но нам не удавалось сделать это за круг выезда из боксов, мы просто прогревали покрышки дальше, а затем появлялся очередной красный флаг.

Тем не менее я доволен темпом машины и с нетерпением жду субботы. Надеюсь, мы сможем подняться выше во время спринта и получим хорошую стартовую позицию на гонку в воскресенье», — приводит слова Переса пресс-служба его команды.

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