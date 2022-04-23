Хорнер отреагировал на победу Ферстаппена над Леклером в квалификации

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвёл итоги квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.
«Макс проделал отличную работу. Вообще, квалификация получилась несколько необычной. И, к счастью, единственный круг, который Макс проехал очень хорошо, оказался решающим. Сначала казалось, что трасса может оказаться достаточно сухой, чтобы улучшить время, но в итоге дождь оказался слишком сильным и не позволил никому ответить на результат Ферстаппена, а затем появился ещё один красный флаг.
Обидно, что всё так сложилось для Переса. Думаю, он тоже мог бы оказаться впереди, если бы проехал чистый круг. К сожалению, у него возникла блокировка колес. Но наш темп перед спринтом обнадёживает.
Сегодня «Феррари» лучше нас удавалось прогревать резину. У нас же с этим возникли сложности, нам требовалось всё больше и больше кругов. Но мы смогли найти неплохой баланс, а Макс проехал отличный круг в критический момент», — приводит слова Кристиана Хорнера GPFans.
- 23 апреля 2022
-
00:48
-
00:28
-
00:15
-
00:11
- 22 апреля 2022
-
23:18
-
22:46
-
21:22
-
21:21
-
21:13
-
21:12
-
20:58
-
20:19
-
19:58
-
19:46
-
19:38
-
19:24
-
18:56
-
18:39
-
18:07
-
18:03
-
17:38
-
16:31
-
15:45
-
15:32
-
15:01
-
14:59
-
14:22
-
14:17
-
14:11
-
13:53
-
13:00
-
12:01
-
11:03
-
10:47
-
09:43