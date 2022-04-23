Хорнер отреагировал на победу Ферстаппена над Леклером в квалификации

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвёл итоги квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.



«Макс проделал отличную работу. Вообще, квалификация получилась несколько необычной. И, к счастью, единственный круг, который Макс проехал очень хорошо, оказался решающим. Сначала казалось, что трасса может оказаться достаточно сухой, чтобы улучшить время, но в итоге дождь оказался слишком сильным и не позволил никому ответить на результат Ферстаппена, а затем появился ещё один красный флаг.



Обидно, что всё так сложилось для Переса. Думаю, он тоже мог бы оказаться впереди, если бы проехал чистый круг. К сожалению, у него возникла блокировка колес. Но наш темп перед спринтом обнадёживает.



Сегодня «Феррари» лучше нас удавалось прогревать резину. У нас же с этим возникли сложности, нам требовалось всё больше и больше кругов. Но мы смогли найти неплохой баланс, а Макс проехал отличный круг в критический момент», — приводит слова Кристиана Хорнера GPFans.