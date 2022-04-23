«Поэтому я вернулся в боксы». Окон объяснил проблемы в квалификации ГП Эмилии-Романьи
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал результат в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Эстебан стал 19-м.
«Квалификация закончилась досрочно, так что было нелегко. У нас возникли подозрения на предмет возможных неполадок с коробкой передач, из-за чего я не смог закончить быстрый круг в первом сегменте и вернулся в боксы. Теперь нам предстоит внимательно изучить, что же на самом деле произошло. До этого момента с автомобилем всё было в порядке.
Так что в спринте и воскресной гонке нужно будет наверстать упущенное. Впереди ещё две гонки, к тому же, возможно, будет небольшой дождь, поэтому некоторые возможности спасти наш уик-энд у меня будут. Давайте посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Окона пресс-служба «Альпин».
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