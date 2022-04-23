«У него израильский паспорт, а лицензия не российская». «Феррари» — о будущем Шварцмана

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто ответил на вопрос о будущем тест-пилота «Феррари» россиянина Роберта Шварцмана. Планировалось, что он проведёт за команду три пятничные тренировки в нынешнем сезоне Формулы-1, однако из-за санкций ФИА по отношению к российским пилотам его участие оказалось под вопросом.



«Роберт родился в Израиле, у него израильский паспорт. Что касается лицензии, то она не российская. У него были соглашения с некоторыми российскими компаниями, но он их прерывал. Так что на данный момент он всё так же наш тест-пилот и останется им. И, если в будущем представится какая-либо возможность позволить ему сесть за руль, мы, вероятно, позволим ему это сделать», — приводит слова Бинотто RaceFans.

Отметим, что заявление о российских компаниях, которое сделал Бинотто, означает, что на данный момент Роберт больше не входит в программу «СМП Рейсинг».

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