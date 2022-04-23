F1-Insider: Стролл готов продать команду Формулы-1 «Ауди»

Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл готов продать команду «Ауди». Об этом информирует издание F1-Insider. Каких-либо подробностей источник не приводит, однако сообщает, что Стролл очень заинтересован в этой сделке.
Ранее сообщалось, что «Порше» и «Ауди» поставили условие по своему участию в «Королевских гонках». По сведениям итальянской прессы, бренды согласятся выступать в Формуле-1, если технический регламент будет скорректирован с учётом их пожеланий. В частности, они выступают за отказ от тепловых мотор-генераторов MGU-H, что должно привести по крайней мере к двукратному снижению стоимости силовых установок. А не так давно о возможном приходе в Формулу-1«Порше» и «Ауди» высказался генеральный директор «Альпин» Лоран Росси.
Самые памятные Гран-при Формулы-1 в Имоле:
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