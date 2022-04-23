Расселл — лучший по итогам 2-й тренировки в Имоле, Леклер —3-й. Хэмилтон выше Ферстаппена

В Имоле завершилась вторая свободная практика Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Второй результат — у гонщика «Ред Булл» Серхио Переса. Тройку лучших замкнул лидер общего зачёта Шарль Леклер, представляющий «Феррари».

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон стал четвёртым. Чемпион «Королевских гонок» прошлого сезона голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» был седьмым.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Вторая тренировка



1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.19,457

2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,081

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,283

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,535

5. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,717

6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,908

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,914

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,924

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,982

10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,041

11. Алекс Албон («Уильямс») +1,134

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,283

13. Мик Шумахер («Хаас») +1,652

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,692

15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,698

16. Эстебан Окон («Альпин») +1,722

17. Николас Латифи («Уильямс») +1,806

18. Ландо Норрис («Макларен») +4,364

19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – не показал времени

20. Даниэль Риккардо («Макларен») – не показал времени

Самые памятные Гран-при Формулы-1 в Имоле: