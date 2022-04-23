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Расселл — лучший по итогам 2-й тренировки в Имоле, Леклер —3-й. Хэмилтон выше Ферстаппена

Расселл — лучший по итогам 2-й тренировки в Имоле, Леклер —3-й. Хэмилтон выше Ферстаппена
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В Имоле завершилась вторая свободная практика Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Второй результат — у гонщика «Ред Булл» Серхио Переса. Тройку лучших замкнул лидер общего зачёта Шарль Леклер, представляющий «Феррари».

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон стал четвёртым. Чемпион «Королевских гонок» прошлого сезона голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» был седьмым.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Вторая тренировка

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.19,457
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,081
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,283
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,535
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,717
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,908
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,914
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,924
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,982
10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,041
11. Алекс Албон («Уильямс») +1,134
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,283
13. Мик Шумахер («Хаас») +1,652
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,692
15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,698
16. Эстебан Окон («Альпин») +1,722
17. Николас Латифи («Уильямс») +1,806
18. Ландо Норрис («Макларен») +4,364
19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – не показал времени
20. Даниэль Риккардо («Макларен») – не показал времени

Самые памятные Гран-при Формулы-1 в Имоле:

Формула-1 2022. Этап 4, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Свободная практика 2
23 апреля 2022, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:19.457
2
Серхио Перес
Red Bull
+0.081
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.283
Комментарии
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