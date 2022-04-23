Инженер «Уильямса» объяснил, почему во время квалификации в Имоле загорелся болид Албона

Гоночный инженер «Уильямса» Дэйв Робсон рассказал о причинах локального возгорания и взрыва колеса у пилота команды Александера Албона в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.



«На влажной трассе баланс тормозов на болиде Албона был выставлен с большим перевесом в пользу задней оси. После того как он вернулся к сликам, нам следовало бы изменить баланс, но этого сделано не было. А потом стало уже поздно. Мы допустили ошибку, неправильно оценив ситуацию», — приводит слова Робсона издание The Race.



Напомним, победу в квалификации праздновал пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат продемонстрировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Топ-3 замкнул Ландо Норрис из «Макларена».