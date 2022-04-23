Бинотто объяснил, почему Сайнс допускает ошибки

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался об ошибках Карлоса Сайнса. Накануне Сайнс разбил машину в квалификации, из-за чего будет стартовать в спринтерской гонке лишь 10-м.



«Я не думаю, что есть какие-то проблемы. Ему просто нужно адаптироваться к машине. Он допустил несколько ошибок, но, как мне кажется, он прибавляет и едет всё быстрее. Вчера он ехал действительно быстро. Но ситуация достаточно обидная, потому что в тот момент было неподходящее время для подобной атаки – и он это хорошо знает.



Всё дело в умении справляться с прессингом. Думаю, впервые в карьере ему досталась машина, на которой действительно можно побеждать, и ему нужно привыкнуть к этому. Но он сможет быстро адаптироваться, поскольку я знаю, как он умён и как на самом деле умеет работать под давлением», — приводит слова Маттиа Бинотто RacingNews365.