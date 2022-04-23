Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бинотто объяснил, почему Сайнс допускает ошибки

Бинотто объяснил, почему Сайнс допускает ошибки
Комментарии

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался об ошибках Карлоса Сайнса. Накануне Сайнс разбил машину в квалификации, из-за чего будет стартовать в спринтерской гонке лишь 10-м.

«Я не думаю, что есть какие-то проблемы. Ему просто нужно адаптироваться к машине. Он допустил несколько ошибок, но, как мне кажется, он прибавляет и едет всё быстрее. Вчера он ехал действительно быстро. Но ситуация достаточно обидная, потому что в тот момент было неподходящее время для подобной атаки – и он это хорошо знает.

Всё дело в умении справляться с прессингом. Думаю, впервые в карьере ему досталась машина, на которой действительно можно побеждать, и ему нужно привыкнуть к этому. Но он сможет быстро адаптироваться, поскольку я знаю, как он умён и как на самом деле умеет работать под давлением», — приводит слова Маттиа Бинотто RacingNews365.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022