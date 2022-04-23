Сайнс вышел на второе место в личном зачёте Формулы-1. Отставание от Леклера — 40 очков

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс вышел на второе место в личном зачёте сезона-2022 Формулы-1 после финиша на четвёртом месте в спринтерской гонке Гран-при Эмилии-Романьи. Испанец на одно очко опережает Джорджа Расселла и на два — Серхио Переса. В Кубке конструкторов без очков по-прежнему остаётся только команда «Астон Мартин».



Формула-1. Личный зачёт



1. Шарль Леклер («Феррари») — 78 очков.

2. Карлос Сайнс («Феррари») — 38.

3. Джордж Расселл («Мерседес») — 37.

4. Серхио Перес («Ред Булл») — 36.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 33.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 28.

7. Ландо Норрис («Макларен») — 20.

8. Эстебан Окон («Альпин») — 20.

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 14.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») — 13.

11. Даниэль Риккардо («Макларен») — 11.

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 6.

13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 4.

14. Фернандо Алонсо («Альпин») — 2.

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.

16. Александер Албон («Уильямс») — 1.



Формула-1. Кубок конструкторов



1. «Феррари» — 116 очков.

2. «Ред Булл» — 69.

3. «Мерседес» — 65.

4. «Макларен» — 31.

5. «Альпин» — 22.

6. «Альфа Ромео» — 15.

7. «Хаас» — 13.

8. «Альфа Таури» — 10.

9. «Уильямс» — 1.

10. «Астон Мартин» — 0.