Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок Мира по Триатлону
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс вышел на второе место в личном зачёте Формулы-1. Отставание от Леклера — 40 очков

Сайнс вышел на второе место в личном зачёте Формулы-1. Отставание от Леклера — 40 очков
Комментарии

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс вышел на второе место в личном зачёте сезона-2022 Формулы-1 после финиша на четвёртом месте в спринтерской гонке Гран-при Эмилии-Романьи. Испанец на одно очко опережает Джорджа Расселла и на два — Серхио Переса. В Кубке конструкторов без очков по-прежнему остаётся только команда «Астон Мартин».

Формула-1. Личный зачёт

1. Шарль Леклер («Феррари») — 78 очков.
2. Карлос Сайнс («Феррари») — 38.
3. Джордж Расселл («Мерседес») — 37.
4. Серхио Перес («Ред Булл») — 36.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 33.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 28.
7. Ландо Норрис («Макларен») — 20.
8. Эстебан Окон («Альпин») — 20.
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 14.
10. Кевин Магнуссен («Хаас») — 13.
11. Даниэль Риккардо («Макларен») — 11.
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 6.
13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 4.
14. Фернандо Алонсо («Альпин») — 2.
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.
16. Александер Албон («Уильямс») — 1.

Формула-1. Кубок конструкторов

1. «Феррари» — 116 очков.
2. «Ред Булл» — 69.
3. «Мерседес» — 65.
4. «Макларен» — 31.
5. «Альпин» — 22.
6. «Альфа Ромео» — 15.
7. «Хаас» — 13.
8. «Альфа Таури» — 10.
9. «Уильямс» — 1.
10. «Астон Мартин» — 0.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022