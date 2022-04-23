Сайнс прокомментировал прорыв с 10-го места на 4-е и рассказал о сложностях с машиной

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал финиш на четвёртом месте в спринте Гран-при Эмилии-Романьи после старта с 10-й позиции.
«Думаю, я сделал максимум сегодня. Я знал, что должен был по меньшей мере подняться в топ-5, возможно, в топ-4, и я сумел занять четвёртое место. Солидная гонка с моей стороны, и я готов завтра сразиться со всеми.
Рад, что со стороны выглядит словно мне комфортно, потому внутри машины мне всё ещё не совсем комфортно. Ошибки как вчерашняя показывают, что я ещё не показываю сто процентов, я не совсем доволен машиной. Но я работаю, чтобы она лучше подходила мне, и меняю свой стиль пилотажа. Как только я найду нужную комбинацию пилотажа, то могу быть быстр как кто угодно», — приводит слова Сайнса Sky Sports.
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