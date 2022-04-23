Вольф прокомментировал жаркое обсуждение с Хэмилтоном после вылета в квалификации

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал сцену в боксах «Мерседеса» во время квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, когда было видно, что Вольф и Льюис Хэмилтон что-то обсуждают и при этом выглядят недовольными друг другом.



«Вообще не было никаких разногласий. Не может быть отношений ближе, чем между нами двумя. Просто мы были очень сильно разозлены сессией, он выместил свой гнев на мне, я — на нём, но говорили мы про одно и то же.



Просто мы были настолько сильно разочарованы тем, что не могли добиваться сцепления уже на первом быстром круге. В пятницу всё зависело от первого круга, а потом показывались красные флаги. Мы не смогли пробиться в третий сегмент и были очень сильно этим расстроены», — приводит слова Вольфа GPFans.

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