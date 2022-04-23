Перес: было бы здорово завоевать дубль в воскресной гонке

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал итоги спринтерской гонки Гран-при Эмилии-Романьи, в которой он финишировал третьим.
«Думаю, было очень важно минимизировать ущерб после результата вчерашней квалификации. Из-за красных флагов нам не удалось в нужный момент проехать хороший круг. Сегодня же нам удалось отыграться, в нашей позиции мы вполне можем рассчитывать на борьбу в завтрашней гонке.
Да, в идеале было бы здорово завоевать дубль. Это было бы отлично для «Ред Булл», но не так здорово для итальянских фанатов. Но завтра мы точно попробуем это сделать», — приводит слова Серхио Переса Sky Sports.
Напомним, победу по итогам спринтерской гонки одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым финишировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.
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