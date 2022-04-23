Росс Браун: очень довольны спринтерской гонкой. Хотелось бы иметь в следующем году шесть

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун заявил, что ему понравилась спринтерская гонка Гран-при Эмилии-Романьи, и выразил надежду, что в сезоне-2023 в Ф-1 будет уже шесть спринтов.



«Во вторник мы хотим обсудить увеличение числа спринтов до шести. Нам бы хотелось иметь шесть в следующем году. Думаю, команды могут видеть, что спринты успешны. Мы не вполне знали потенциал спринтов в прошлом году из-за старых машин, но я думаю, что мы можем видеть, как они работают с новыми болидами. Я настроен оптимистично, что все увидят их ценность. Даже болельщики.



Всегда нужно помнить, что спринт обеспечивает тебе ещё и отличную пятницу. У нас три дня экшена для болельщиков, и мы не можем это игнорировать.



Мы очень довольны спринтерской гонкой. Было много борьбы, достаточно много обгонов. Знаю, что вы можете сказать, что это было с DRS, но ты не можешь использовать DRS, пока не окажешься позади другой машины. Так что я думаю, что в целом спринт был очень успешным», — приводит слова Брауна Motorsport Week.