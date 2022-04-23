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Вольф — о Гран-при Формулы-1 в Имоле: этот уик-энд можно полностью списать

Вольф — о Гран-при Формулы-1 в Имоле: этот уик-энд можно полностью списать
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Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что не ждёт от команды высоких результатов в воскресной гонке Гран-при Эмилии-Романьи.

«Думаю, нашей задачей-минимум будет попадание в очки, но мы ставим перед собой не такие задачи, а потому этот уик-энд можно полностью списать. Можно сказать: «Ну, мы попробуем извлечь уроки», — но нам не удавалось прогреть шины, а поэтому особо ничего нельзя было сделать.

Не стоит ждать чудес на старте гонки, потому что здесь так трудно обгонять. Мы можем отыграть позиции. Мы показали это сегодня, но быстро не получится, а потому, за исключением того, что мы продолжаем учиться, это ещё один унизительный опыт», — приводит слова Вольфа Motorsport.

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