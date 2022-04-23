«Не оставил мне места». Гасли и Чжоу прокомментировали аварию в спринте Ф-1 в Имоле

Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу и французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировали своё столкновение в спринтерской гонке Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Чжоу после контакта с Гасли врезался в отбойник и сошёл, Гасли после прокола колеса и пит-стопа финишировал 17-м.
«Чжоу не оставил мне достаточно пространства, а это не отличное место для того, чтобы ехать колесо в колесо. К сожалению, произошёл контакт, но так иногда бывает. После этого у машины были некоторые повреждения, так что было нелегко», — отметил Гасли.
«У меня было жёсткое, но чистое сражение с Пьером и Льюисом на протяжении всего первого сектора и начала второго. Я атаковал Пьера в девятом повороте и был впереди перед зоной торможения. Я получил сильный удар на выходе из поворота, что отправило меня в разворот и в стену. Это стало для меня сюрпризом», — добавил со своей стороны Чжоу.
- 23 апреля 2022
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