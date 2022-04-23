Леклер: я поплатился за то, что сильно атаковал в начале спринта

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги спринта Гран-при Эмилии-Романьи, в котором он финишировал вторым.



«У меня был хороший старт. Мы шли бок о бок в первом повороте, с этого момента я полностью был сосредоточен на своей гонке. В начале заезда я сильно атаковал, чтобы не подпустить Макса Ферстаппена в зону DRS, потому что знал, что в противном случае буду сильно уязвим для атак.



Кажется, я поплатился за это к концу гонки. Похоже, что у «Ред Булл» было в запасе больше скорости и Макс придержал её до финиша, а затем совершил обгон в нужный момент. Мне действительно пришлось столкнуться с проблемами на последних кругах спринта. Но это всего лишь спринт, мы извлечём из этого уроки, чтобы завтра стать лучше», — приводит слова Леклера Motorsport Week.