Хэмилтон назвал худшую машину, которую он когда-либо пилотировал

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сравнил нынешнюю машину немецкой команды с болидом «Макларена» 2009 года.



«Некоторые болельщики, которые смотрят гонки сейчас, говорят, что у меня просто никогда не было плохих болидов. Уверяю вас, были. Болид «Макларена» 2009 года был очень, очень далеко по скорости от лидеров. Это была худшая машина, за рулём которой я выступал.



Нынешний болид «Мерседеса» не так и далеко ушёл от той машины. Но я думаю, что у нашего автомобиля огромный потенциал. Как было и с той машиной «Макларена», со временем мы всё смогли исправить и вернуться в борьбу. Сейчас я также уверен, что моя команда с этим справится. В 2009 году я готовился к своему третьему сезону в Формуле-1, мы перешли на болиды совершенно нового поколения. Помню, как я вернулся к работе в январе или феврале, как ребята в руководстве отдела аэродинамики и технического отдела говорили, что мы уже достигли цели.



Тогда я был не так опытен. Сейчас ситуация отличается от того, что было в 2009 году. Сейчас мы не говорим, что команда уже достигла своей цели. Мы не знали, как будут действовать другие команды. У нас весьма инновационная конструкция, а данные из аэродинамической трубы говорили нам, что уровень прижимной силы будет очень хорошим. К сожалению, на трассе мы этого не увидели, потому что в аэродинамической трубе, например, не было дельфинирования. Исправить эту проблему гораздо сложнее, чем можно себе представить. Но это нас не убьёт, а сделает сильнее», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.