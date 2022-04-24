Маттиа Бинотто — о дельфинировании: почему другие страдают больше, чем «Феррари»?

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что не понимает, почему другие команды Формулы-1 страдают от проблемы дельфинирования больше, чем «Скудерия».



«Я не знаю, почему у других эта проблема более выражена. Но хочу подчеркнуть, что и мы от неё до сих пор не ушли. Мы предприняли некоторые действия в отношении нашего автомобиля, чтобы попытаться смягчить этот эффект, но проблема ещё не решена. А вообще это всегда компромисс между попыткой преодолеть возникшую трудность и отказом от некоторой производительности. Но почему другие страдают больше, чем мы? На этот вопрос у меня нет ответа. Да на самом деле я и не знаю, всё ли дело в дельфинировании», — приводит слова Бинотто Racingnews365.

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