Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу начнёт гонку Гран-при Эмилии-Романьи с пит-лейна. Об этом информирует Motorsport Week.
Напомним, Чжоу столкнулся с пилотом «Альфа Таури» Пьером Гасли в спринтерской гонке, состоявшейся вчера, 23 апреля. Гуаньюй после контакта врезался в отбойник и сошёл, а Пьер после прокола колеса и пит-стопа финишировал 17-м. Стюарды сочли, что в «Альфа Ромео» нарушили статью 40.6 спортивного регламента ФИА, в которой говорится, что по прошествии двух часов после квалификации или спринта автомобили должны быть готовы к нанесению пломб ФИА, чтобы гарантировать, что с ними ничего не случится до следующего дня. Работа «Альфа Ромео» по ремонту болида Чжоу вышла за рамки выделенных двух часов, а кроме того, нарушила статью 40.9, так как команда продолжила работать над устранением неполадок в условиях закрытого парка без присмотра.
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