Джордж Расселл раскритиковал спринт Формулы-1 в Имоле. Росс Браун жёстко ответил

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун отреагировал на критику спринта со стороны пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла. По словам Расселла, заезд превратился в процессию, а дистанция была недостаточно большой, чтобы фактор износа шин мог сыграть какую-то заметную роль.



«Всякий раз, когда у моего гонщика была плохая машина, он жаловался на гонку. Поэтому я думаю, что мнение Джорджа или кого-либо ещё в задней части пелотона — это не те мнения, к которым мы должны прислушиваться. А прислушиваемся мы к мнению тех гонщиков, которые действительно конкурентоспособны.

Я просто по собственному опыту знаю, что с точки зрения психологии у пилота, оказавшегося в конце стартовой решётки, много других забот. Мы знаем, что у «Мерседеса» не получалось совершать обгоны, но в середине пелотона и впереди их было множество. Так что, конечно, мы будем прислушиваться к мнению других, но нужно понимать, под каким углом смотреть на всё это», — приводит слова Брауна RaceFans.

Самые памятные Гран-при Формулы-1 в Имоле: