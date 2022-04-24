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Кристиан Хорнер считает, что действия «Ред Булл» ударили по скорости «Мерседеса»

Кристиан Хорнер считает, что действия «Ред Булл» ударили по скорости «Мерседеса»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о судебных тяжбах с «Мерседесом» из-за перехода части сотрудников немецкой команды в австрийскую.

«Мы потратили миллион фунтов в Высоком суде, борясь за нескольких специалистов. Такое не будет делаться ради тех, кого можешь потерять», — приводит слова Хорнера PlanetF1 со ссылкой на The Telegraph.

Кристиан также высказал мнение, что действия его команды не могли не сказаться на скорости «Мерседеса», лишившегося части своих ценных кадров, в том числе ведущего инженера по двигателям Бена Ходжкинсона.

«Вы же не станете мне говорить, что уход из команды главы отдела механического проектирования и некоторых других ключевых специалистов не возымеет никакого эффекта?» — добавил Хорнер.

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