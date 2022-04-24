Руководитель «Астон Мартин» высказался о будущем Себастьяна Феттеля

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак отреагировал на слова пилота своей команды Себастьяна Феттеля относительно будущего в Формуле-1. Ранее Феттель заявлял, что пока не думает об этом, но на его позицию повлияет дальнейшее выступление в нынешнем сезоне.
«Я не собираюсь сейчас говорить о контракте. Конечно, когда в команде есть такой гонщик, как Себастьян Феттель, мотивацию которого можно поддерживать, предоставив машину, которая будет под стать его мастерству, то было бы глупо не попытаться удержать его. Но я на сто процентов понимаю причину его комментариев. Он хочет видеть прогресс, хочет видеть движение вперёд, потому что он не тот гонщик, который желает бороться за 18-е или 16-е место или что-то в этом роде. Поэтому я полностью понимаю его позицию. Сейчас мы должны предоставить ему всё, что нужно для успешного выступления», — приводит слова Крака официальный сайт Формулы-1.
Самые памятные Гран-при Формулы-1 в Имоле:
- 24 апреля 2022
-
14:33
-
14:04
-
13:13
-
12:31
-
12:00
-
12:00
-
11:32
-
11:22
-
10:47
-
10:01
-
00:06
- 23 апреля 2022
-
22:54
-
21:32
-
21:01
-
20:59
-
20:54
-
20:41
-
20:29
-
19:51
-
19:44
-
19:41
-
19:38
-
19:33
-
19:13
-
19:07
-
18:53
-
18:40
-
18:38
-
18:06
-
17:19
-
16:59
-
16:48
-
15:23
-
15:00
-
14:33