Руководитель «Астон Мартин» высказался о будущем Себастьяна Феттеля

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак отреагировал на слова пилота своей команды Себастьяна Феттеля относительно будущего в Формуле-1. Ранее Феттель заявлял, что пока не думает об этом, но на его позицию повлияет дальнейшее выступление в нынешнем сезоне.



«Я не собираюсь сейчас говорить о контракте. Конечно, когда в команде есть такой гонщик, как Себастьян Феттель, мотивацию которого можно поддерживать, предоставив машину, которая будет под стать его мастерству, то было бы глупо не попытаться удержать его. Но я на сто процентов понимаю причину его комментариев. Он хочет видеть прогресс, хочет видеть движение вперёд, потому что он не тот гонщик, который желает бороться за 18-е или 16-е место или что-то в этом роде. Поэтому я полностью понимаю его позицию. Сейчас мы должны предоставить ему всё, что нужно для успешного выступления», — приводит слова Крака официальный сайт Формулы-1.

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