Ферстаппен сократил отставание от Леклера до 27 очков, «Астон Мартин» набрал первые очки

Победа в гонке Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1 позволила пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену выйти на второе место в личном зачёте сезона-2022 и сократить отставание от Шарля Леклера до 27 очков. Серхио Перес вышел на третье место. Также отметим, что первые очки в сезоне набрали оба представителя «Астон Мартин» — Себастьян Феттель и Лэнс Стролл.
Формула-1. Личный зачёт
1. Шарль Леклер («Феррари») — 86 очков.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 59.
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 54.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 49.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 38.
6. Ландо Норрис («Макларен») — 35.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 28.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 24.
9. Эстебан Окон («Альпин») — 20.
10. Кевин Магнуссен («Хаас») — 15.
11. Даниэль Риккардо («Макларен») — 11.
12. Юки Цунода («Альфа Таури») — 10.
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 6.
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 4.
15. Фернандо Алонсо («Альпин») — 2.
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.
18. Александер Албон («Уильямс») — 1.
Формула-1. Кубок конструкторов
1. «Феррари» — 124 очка.
2. «Ред Булл» — 113.
3. «Мерседес» — 77.
4. «Макларен» — 46.
5. «Альфа Ромео» — 25.
6. «Альпин» — 22.
7. «Альфа Таури» — 16.
8. «Хаас» — 15.
9. «Астон Мартин» — 5.
10. «Уильямс» — 1.
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