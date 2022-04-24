Ферстаппен сократил отставание от Леклера до 27 очков, «Астон Мартин» набрал первые очки

Победа в гонке Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1 позволила пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену выйти на второе место в личном зачёте сезона-2022 и сократить отставание от Шарля Леклера до 27 очков. Серхио Перес вышел на третье место. Также отметим, что первые очки в сезоне набрали оба представителя «Астон Мартин» — Себастьян Феттель и Лэнс Стролл.



Формула-1. Личный зачёт



1. Шарль Леклер («Феррари») — 86 очков.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 59.

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 54.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 49.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 38.

6. Ландо Норрис («Макларен») — 35.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 28.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 24.

9. Эстебан Окон («Альпин») — 20.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») — 15.

11. Даниэль Риккардо («Макларен») — 11.

12. Юки Цунода («Альфа Таури») — 10.

13. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 6.

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 4.

15. Фернандо Алонсо («Альпин») — 2.

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.

18. Александер Албон («Уильямс») — 1.



Формула-1. Кубок конструкторов



1. «Феррари» — 124 очка.

2. «Ред Булл» — 113.

3. «Мерседес» — 77.

4. «Макларен» — 46.

5. «Альфа Ромео» — 25.

6. «Альпин» — 22.

7. «Альфа Таури» — 16.

8. «Хаас» — 15.

9. «Астон Мартин» — 5.

10. «Уильямс» — 1.