Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен сократил отставание от Леклера до 27 очков, «Астон Мартин» набрал первые очки

Ферстаппен сократил отставание от Леклера до 27 очков, «Астон Мартин» набрал первые очки
Комментарии

Победа в гонке Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1 позволила пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену выйти на второе место в личном зачёте сезона-2022 и сократить отставание от Шарля Леклера до 27 очков. Серхио Перес вышел на третье место. Также отметим, что первые очки в сезоне набрали оба представителя «Астон Мартин» — Себастьян Феттель и Лэнс Стролл.

Формула-1. Личный зачёт

1. Шарль Леклер («Феррари») — 86 очков.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 59.
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 54.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 49.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 38.
6. Ландо Норрис («Макларен») — 35.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 28.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 24.
9. Эстебан Окон («Альпин») — 20.
10. Кевин Магнуссен («Хаас») — 15.
11. Даниэль Риккардо («Макларен») — 11.
12. Юки Цунода («Альфа Таури») — 10.
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 6.
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 4.
15. Фернандо Алонсо («Альпин») — 2.
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.
18. Александер Албон («Уильямс») — 1.

Формула-1. Кубок конструкторов

1. «Феррари» — 124 очка.
2. «Ред Булл» — 113.
3. «Мерседес» — 77.
4. «Макларен» — 46.
5. «Альфа Ромео» — 25.
6. «Альпин» — 22.
7. «Альфа Таури» — 16.
8. «Хаас» — 15.
9. «Астон Мартин» — 5.
10. «Уильямс» — 1.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022