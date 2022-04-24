Хэмилтон: я выбыл из борьбы за победу в этом сезоне Формулы-1

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», признался, что он не рассчитывает на победу в нынешнем чемпионате Формулы-1. Напомним, сегодня на Гран-при Эмилии-Романьи британец финишировал только 13-м, не заработав таким образом ни одного очка.

«Это был уик-энд, который надо забыть, это точно. Я выбыл из борьбы за победу в этом сезоне, без сомнений. В этом нет никаких сомнений, но я всё равно буду продолжать работать изо всех сил, чтобы попытаться хоть как-то вернуть былые позиции», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи:



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 63 круга.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +16.527.

3. Ландо Норрис («Макларен») +34.834.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +42.506.

5. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +43.181.

6. Шарль Леклер («Феррари») +56.072.

7. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:01.110.

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:10.892.

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:15.260.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.1

11. Александр Албон («Уильямс») +1 круг.

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг.

13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1 круг.

14. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.

16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.

17. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.

18. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг.



Фернандо Алонсо («Альпин»), Карлос Сайнс («Феррари») — сошли.