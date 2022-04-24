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«Я оставил достаточно места». Сайнс прокомментировал столкновение с Риккардо и сход

«Я оставил достаточно места». Сайнс прокомментировал столкновение с Риккардо и сход
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Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал столкновение с Даниэлем Риккардо на первом круге гонки Гран-при Эмилии-Романьи.

«Я видел, что у меня и Шарля вышли не самые лучшие старты. Нам нужно проанализировать случившееся, но всё равно нам удалось чисто войти во второй поворот. Даниэль заехал на бордюр, я оставил ему достаточно места, но, должно быть, он потерял переднюю часть машины и въехал в меня. Я снова застрял в гравии — я не мог ничего сделать по-другому.

Определённо, это сложный момент. Мы хотели проехать хорошую гонку на виду у своих болельщиков, впереди было 63 круга, так что так плохо, когда тебя выбивают во втором повороте. В жизни спортсмена бывают подобные сложные моменты, и сегодня моя очередь пережить такой. Но если мы продолжим упорно работать, то уверен, что настанут и хорошие моменты», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

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