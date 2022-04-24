Риккардо взял на себя вину за столкновение с Сайнсом в Имоле

Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал столкновение с Карлосом Сайнсом на старте гонки Гран-при Эмилии-Романьи.



«Поначалу я думал, что кто-то толкнул меня в Карлоса, но, думаю, на самом деле это я врезался в него, а уже после этого получил от кого-то «помощь». Ты знаешь, что первый поворот сужается, но я заехал на бордюр, чтобы постараться оставить себе больше пространства. Но как только я заехал на бордюр, то начал соскальзывать. Затем в какой-то момент Карлос должен был повернуть левее, чтобы затем преодолеть правый поворот — очевидно, в этот момент я задел заднюю часть его машины.



Как только я ударил его машину, то увидел, что его разворачивает, и подумал — ох, это не весело. Очевидно, я уничтожил свою гонку, но и его тоже. Очевидно, я должен нести за это ответственность. Не думаю, что я заблокировал все колёса и меня снесло в него — условия были сложные», — приводит слова Риккардо Motorsport.

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