Хэмилтон: всё, что могло пойти неправильно, пошло неправильно
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Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал 13-й результат в гонке Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1 и объяснил, почему ему не удалось опередить Пьера Гасли.
«Этот уик-энд нужно забыть. Когда я ехал позади Гасли, то у нас обоих была DRS, так что было невозможно обогнать, плюс я потерял несколько мест на пит-стопе. В этот уик-энд всё, что могло пойти неправильно, пошло неправильно. Мы живём и учимся, а больше особо нечего сказать. Я продолжу максимально упорно работать, чтобы каким-то образом всё исправить. Надеюсь, что уик-энд в Майами получится лучше. Будет сложно, но я попробую, и у меня будет позитивный настрой перед следующим этапом», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».
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