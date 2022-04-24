Бинотто отреагировал на ошибку Леклера в гонке Формулы-1 в Имоле

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто подвёл итоги гонки Гран-при Эмилии-Романьи, в которой Шарль Леклер упустил место на подиуме из-за разворота.
«Очевидно, мы немного недовольны сегодняшними результатами. Нам нужно не вешать нос. Это часть гонок, некоторые гонки могут пойти не по плану. Но у нас всё равно конкурентоспособная техника, так что нужно сохранять улыбку и ждать следующих гонок.
Второй пит-стоп Шарля не был обязательным в плане износа шин, и мы не проводили его ради лучшего круга. Мы просто сделали это, потому что был лучший вариант: он позволял получить некоторый шанс. Мы знали, что, возможно, «Ред Булл» отреагирует, так что борьба возобновилась бы на новых шинах. Шарль атаковал Переса, так что решение провести пит-стоп было правильным. Мы попробовали создать такую ситуацию. Но, очевидно, он допустил небольшую ошибку. Но такое всегда может произойти, нам не следует расстраиваться», — приводит слова Бинотто Racingnews365.
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