Гасли заявил, что ему было «не слишком сложно» сдерживать Хэмилтона

Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал собственную борьбу с Льюисом Хэмилтоном в ходе гонки Гран-при Эмилии-Романьи. Пилоты сражались за пределами очковой зоны и в итоге финишировали на 12-й и 13-й позициях.



«Вероятно, это единственное, что происходило за всю гонку. Он застрял позади меня, я застрял позади «Уильямса», а та машина — позади ещё одной впереди. Это был просто паровозик. Даже с DRS мы не могли совершать обгонов.



Я бы не сказал, что сдерживать Хэмилтона было легко. Но это было не слишком трудно. К сожалению для Льюиса, он застревает позади меня на трассах, где невероятно трудно обгонять. Но я ведь был так же разочарован, как и он. По какой-то причине здесь в этом году очень трудно обгонять даже с DRS», — приводит слова Гасли Motorsport.