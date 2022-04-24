Гасли заявил, что ему было «не слишком сложно» сдерживать Хэмилтона

Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал собственную борьбу с Льюисом Хэмилтоном в ходе гонки Гран-при Эмилии-Романьи. Пилоты сражались за пределами очковой зоны и в итоге финишировали на 12-й и 13-й позициях.
«Вероятно, это единственное, что происходило за всю гонку. Он застрял позади меня, я застрял позади «Уильямса», а та машина — позади ещё одной впереди. Это был просто паровозик. Даже с DRS мы не могли совершать обгонов.
Я бы не сказал, что сдерживать Хэмилтона было легко. Но это было не слишком трудно. К сожалению для Льюиса, он застревает позади меня на трассах, где невероятно трудно обгонять. Но я ведь был так же разочарован, как и он. По какой-то причине здесь в этом году очень трудно обгонять даже с DRS», — приводит слова Гасли Motorsport.
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